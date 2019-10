Selbst die Konkurrenz freut sich für Kambundji

Auch Siegerin Asher-Smith freute sich für ihre Konkurrentin: «Ich hörte sie schreien und ganz ehrlich, ich freue mich so fest für sie.» Die Britin erinnert sich an ihr erstes Elite-Rennen, das sei in Zürich gewesen: «Mujinga war da der Star, jetzt freue ich mich, mit ihr auf dem Podest zu stehen.»

Kambundji konnte auch Minuten später ihren grossen Coup noch nicht richtig fassen: «Endlich und vor allem: Was!? Ich habe so fest gehofft, den Final zu erreichen, aber ich hätte niemals mit einer Medaille gerechnet.» Als SRF-Moderator Jann Billeter die Jubel-Szenen von Kambundjis Familie einspielen liess, lachte die Sprinterin erstmal herzhaft auf: «So schön. Es bedeutet mir so viel, dass sie hier sind.» Ihren Gefühlszustand beschrieb sie auf ihre unnachahmliche Art: «I ha hennä Fröid!» Vor allem sei sie glücklich darüber, nach den vielen Rückschlägen die einmalige Chance, die sich ihr bot, gepackt zu haben.