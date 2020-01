Positiv gestimmt, trotz moralischem Rückschlag

Einbruch im letzten Drittel

In der Partie gegen Floorball Thurgau sah es zwei Drittel lang nach einer Überraschung aus. Die Oberaargauer führten 5:1und drückten den Tabellen­zweiten oft in die eigene Hälfte ein. ULA verlor dann aber innert drei Minuten komplett den Faden, indem es vier Tore kassierte. Zwar erzielte Lukas Moser in der 53. Minute das 6:5, doch den Ostschweizern gelangen noch zwei Treffer zum 6:7-Schluss­resultat. «So zu verlieren, ist natürlich extrem bitter. Wir können aber viel Positives aus dem Match herausnehmen», sagt Sommer.

Der letztjährige Playoff-Halbfinalist hat auf diese Saison hin einen Kaderumbruch eingeleitet. Nach Startschwierigkeiten fing sich die junge Equipe von Tomas Chrapek jedoch. «In kleinen Schritten ging es stetig bergauf», bilanziert Sommer den bisherigen Verlauf. Luft nach oben liegt sicherlich bei der Offensivabteilung von ULA. Diese ist nämlich die zweitschwächste der Liga. «Uns fehlt ein richtiger Knipser», bemerkt Teammanager Sommer, der bereits nach solch einem Ausschau hält. In der Skorer­liste findet man den ersten Spieler von ULA erst an 29. Stelle.

Ein anderes Problem sind die Zuschauerzahlen. Im Durchschnitt besuchen 111 Fans die Spiele von ULA – Ligatiefstwert. Das Spiel am Sonntag verfolgten gar nur 43 Zuschauer. «Der Vorstand ist gefordert, aber wir arbeiten daran. Auch die Spieler würden sich natürlich laut­starke Unterstützung wünschen», sagt Sommer.