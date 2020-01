Raketenarm gegen Bollwerk

Das Team lebt nicht wie andere Mannschaften von überragenden Einzelathleten, sondern von seinem Kollektiv. Die Aus­geglichenheit auf jeder Position ist eine der Stärken. Dazu kommt, dass Cheftrainer Kyle Shanahan und sein Staff die wohl vielseitigste, unberechenbarste Offensive pflegen. Shanahan lässt pro Spiel bis zu vier verschiedene Läufer ran und weiss die Stärke eines jeden genau richtig ein­zusetzen. Deshalb leben die 49ers von ihrem Laufspiel, während die Chiefs eher mit ihrem Passspiel erfolgreich sind.

Garoppolo lernte vom Besten

So weiss denn auch noch keiner so genau, was Quarterback Jimmy Garoppolo draufhat. 2014 wurde er von den dominanten New England Patriots verpflichtet und konnte als Ersatz des Star-Quarterbacks Tom Brady enorm viel von diesem lernen. Während der Saison 2017/2018 wurde er nach San Francisco transferiert, wo er die davor schwächelnde Traditionsfranchise sofort zu Siegen führte.

Letztes Jahr jedoch folgte der Rückschlag: Garoppolo fiel zu Saisonbeginn mit einem Kreuzbandriss aus, die Saison der Kalifornier war gelaufen. Die ak­tuelle Spielzeit ist also die erste, in der Garoppolo in allen Spielen für die 49ers auflief. Und wie: Fünfzehn Saisonsiegen stehen nur drei Niederlagen gegenüber, die wichtigste Statistik spricht also für Garoppolo.

Das Prunkstück der Mannschaft bildet jedoch die Abwehr. Im American Football bildet die Defensive Line den wichtigsten Part der gesamten Verteidigung. Sie hat den Auftrag, den gegnerischen Quarterback zu jagen. Und das macht ligaweit niemand besser als die 49ers. Und nie wird es so wichtig sein wie am Sonntag, dass sie dies abermals beweisen: Nimmt die Defensive Line Patrick Mahomes, den Passwerfer von Kansas City, aus dem Spiel, dürfte dem Triumph der Kalifornier nichts im Weg stehen.