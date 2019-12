Flückiger-Cross ohne Namensgeber

Die achte Austragung des Flückiger-Cross bot trotz schwierigen Bedingungen interessanten Radquer-Sport. Am Ende setzte sich Timon Rüegg durch. Der Schweizer Meister aus Oberweningen ZH patzte zwar in der letzten Abfahrt, profitierte aber davon, dass Lars Forster Sekunden später sogar stürzte und den Anschluss verlor. So konnte Rüegg letztlich mit wenigen Sekunden Vorsprung seinen ersten Sieg an einem internationalen Radquer feiern.