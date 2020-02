Sein Körper brannte – nun gibt er ein Comeback

Knegts Kleider brennen, auch sein mächtiger Bart hat Feuer gefangen. Er schafft es unter die Dusche, doch die ganze Vorderseite des Körpers erleidet massive Verbrennungen. Am schlimmsten sind die Füsse dran, das Erfolgskapital schlechthin für einen Eisschnellläufer.

Noch heute in Spezialkleidung

Doch zuerst einmal muss Knegt froh sein, 13 Monate später wieder ein einigermassen normales Leben führen zu können. Er kann von Glück reden, die Brandwunden überhaupt überlebt zu haben. In der Folge erhält er mehrere Hauttransplantationen und trägt als Unterwäsche noch heute eine Spezialkleidung. Nun plant er beim Weltcupfinale in Dordrecht in den Niederlanden an diesem Wochenende sein Comeback.

Der 30-Jährige erhält Wildcards für die Starts über 1000 und 1500 Meter. In der Szene und in seiner Heimat ist Knegt einer der grössten Namen: 12-mal holte er EM-Gold, 6-mal war er Weltmeister. Bei den Winterspielen 2014 in Sotschi mit Bronze über 1000 Meter hatte er als erster niederländischer Shorttracker eine olympische Medaille gewonnen. In Pyeongchang 2018 eroberte er Olympia-Silber über 1500 Meter. In dieser Disziplin hält er gar den Weltrekord.

Am Samstag, 402 Tage nach dem fürchterlichen Unfall, kommt es also aller Voraussicht nach zu einem erfreulichen Comeback in der Eisschnelllauf-Welt. Mit Knegt kehrt auch eines seiner Markenzeichen zurück: Sein gar nicht so aerodynamischer Bart ist bereits wieder ziemlich mächtig.