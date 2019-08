Sie wirbelt und zwirbelt und mischt auf

Genügte damals, 1952, schon ein sauberer Handstandüberschlag am Sprung, um sich einen Platz bei den Olympischen Spielen zu sichern, wirkt das Kunstturnen von heute wie von einer anderen Welt. Oder einem anderen Stern. Und Simone Biles turnt in ihrer eigenen Galaxie. Am Balken zeigte sie erstmals einen Doppelsalto mit Doppelschraube, am Boden sogar eine Dreifachschraube zum Doppelsalto. Beide Elemente werden nach ihr benannt werden, sobald sie sie auch an internationalen Titelkämpfen zeigt – an der WM im Oktober in Stuttgart dürfte es so weit sein. Es ist die nächste ­Biles-Show zu erwarten.