Stucki fällt sechs Wochen aus

Eine Untersuchung in der Klinik Sonnenhof in Bern ergab nun am Montag, dass sich Stucki das Innenband gerissen hat. Sechs Wochen lang darf er sicher nicht schwingen, womit er die nächsten Gauverbandsfeste, darunter das «Seeländische» in seinem Wohnort Lyss, verpassen wird. Fehlen wird Stucki auch am Bergkranzfest am Schwarzsee, was für die Berner Equipe ein herber Rückschlag ist. Schliesslich zählt der Hüne zu ihren arriviertesten Kräften. Und am Schwarzsee hat er bereits fünfmal triumphiert, zuletzt vor Jahresfrist.

Wie 2013 und 2016

Für den 34-Jährigen ist es ein Déja-vu der unliebsamen Art. Wieder verletzt er sich in einer Saison, deren Höhepunkt das «Eidgenössische» darstellt. 2013 hatte er sich sechs Wochen vor dem Fest in Burgdorf auf der Rigi einen Bänderriss im rechten Fuss zugezogen. Vor drei Jahren schliesslich kämpfte er vor dem «Eidgenössischen» in Estavayer während Monaten mit einer Entzündung im Schambein.

Gleichwohl bleibt der Routinier gelassen. «Klar, bist du im ersten Moment auf der unsicheren Seite», hält er fest. «Aber jetzt habe ich genügend Zeit, um die Verletzung richtig auszukurieren. Und die werde ich mir auch nehmen, damit nichts mehr kaputtgeht.» (mob)