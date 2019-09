Tyson Fury siegt in Las Vegas trotz offener Wunde

Am Ende konnte Tyson Fury, der Zigeunerkönig (Gypsy King), doch noch jubeln. Trotz einem schwachen Start, einem schlimmen Cut und einem unerschrockenen Gegner namens Otto Wallin kam er zu einem einstimmigen Punktsieg (116:112, 117:111 und 118:110). Damit bleibt der 31-Jährige aus Manchester auf Kurs für den von vielen erhofften Revanchekampf gegen Deontay Wilder. Furys kritische Phase begann in Runde 3, als der weitgehend unbekannte Schwede Wallin ihn am rechten Auge traf und ihm eine klaffende Wunde zufügte, die sofort stark blutete. Fury lief damit Gefahr eines Technischen Knockouts, sofern der Ringarzt die Wunde als zu gravierend eingestuft hätte, um weiterzuboxen.