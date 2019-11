Überragendes Südafrika zum 3. Mal Rugby-Weltmeister

«Wir haben viele Herausforderungen gemeistert, haben so viele Probleme in unserem Land. Aber wir haben als Team zusammengefunden», sagte Siya Kolisi, der Südafrika als erster schwarzer Captain anführte. Entscheidend für den Triumph des Teams von Trainer Rassie Erasmus waren eine überragende Defensive, eine Serie erfolgreicher Straftritte von Handré Pollard und späte Versuche von Makazole Mapimpi und Cheslin Kolbe. «Unser Trainer hat uns gesagt: Wir spielen nicht für uns allein, sondern für eine Nation. Wir können alles erreichen, wenn wir als Einheit auftreten», sagte Kolisi.

