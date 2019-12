Unsere Sportbücher für unter den Weihnachtsbaum

«So eine Karriere wird es nie mehr geben», sagt Ronald Reng, der über Klose eine Biografie geschrieben hat. Er sei der letzte Weltstar, der Fussball seine ganze Jugend hindurch beim Spiel auf der Wiese hinter dem Haus lernte und nicht in einem Leistungszentrum wie Lionel Messi, wie Cristiano Ronaldo, wie alle anderen heute.

Biografien sind dann lesenswert, wenn jemand eine echte Lebensgeschichte hat. «Miro», das dicke Buch von Reng, ist ein Lesegenuss. (fw.)

Ronald Reng – Miro.

Piper, 448 Seiten, ca. 32 Franken

Es lebe der HandballsportDas Bilderbuch

Leo steht ein aufregendes Wochenende bevor: Der Sechsjährige besucht mit seinem Bruder Tim und seiner Mutter das Bundesliga-Handball-Spiel seines Vaters und bestreitet tags darauf sein erstes Handballturnier mit der eigenen Mannschaft.

In «Mein Sprungwurf» beschreibt Handballprofi Andy Schmid in einfacher, kindlicher Sprache und wunderbar unaufgeregt, was Leo auf und neben dem Sportplatz erlebt. Dabei geht es um mehr als um Sieg und Niederlage - um Teamgeist, Respekt vor dem Gegner, um Fairness und um den Traum, irgendwann einmal den grossen Pokal zu gewinnen. Genau so stellt man sich ein Wochenende bei der Familie Schmid im richtigen Leben vor.

Das Buch ist von Elaine Schauer herzig illustriert und eignet sich zum Vorlesen genauso wie für Leseanfänger. Eine Autogrammkarte vom Autor, dem erfolgreichsten Schweizer Handballer und mehrfach ausgezeichneten wertvollsten Spieler der Bundesliga, liegt bei. (at)

Andy Schmid – Mein Sprungwurf.

3S-Verlag, 68 Seiten, ca. 26 Franken

Schwarz, schwul und ein TotschlagDer Comic

Emile Griffith ist Boxer, schwarz und schwul. Eine toxische Kombination für einen Menschen im Amerika der 60er-Jahre. Der Zeichner Reinhard Kleist hat seine wahre Geschichte in einem Comic aufgezeichnet, in Schwarz und Weiss, in kräftigen Bildern und mit harten Punchlines.

Griffith wird von seinem Arbeitgeber, einem Hutmacher, wegen seines kräftigen Körperbaus entdeckt und in den Boxring geschickt. Baseball wäre auch möglich gewesen, doch das ist den Weissen vorbehalten. Darum Boxer. Darum bald auch Weltmeister. Eine Karriere lang wird er als «Schwuchtel» verhöhnt, weil die Boxszene weiss, dass er auf Männer steht, weil er Hutkollektionen entwirft. In einem Kampf schlägt er seinen Konkurrenten Benny Paret so heftig, dass dieser noch im Ring ins Koma fällt und zehn Tage später stirbt. So handelt dieses schwere und zugleich ästhetische Buch auch von den Dämonen, die einen ein Leben lang begleiten und nicht loslassen. (czu)

Reinhard Kleist – Knock Out.

Carlsen, 160 Seiten, ca. 28 Franken

Wie Sparring: Mal atemlos, dann lauerndDer Roman

Ein Vergnügen ist es nicht. Dieses Buch tut weh, es geht an die Nieren, obwohl das eigentlich verboten ist. Ja, auch dieser Roman dreht sich ums Boxen, und nein, neu ist das nicht. Aber Robert Prossers Sprache ist wie eine Runde Sparring: mal ziemlich atemlos, dann wieder lauernd, mal ohne Punkt und Komma, dann wieder abwartend.

In dieser wellenhaften Sprache erzählt der Autor die Geschichte von Lorenz, dem Protagonisten, der auf einer langen Reise 2011 ein Syrien noch ohne Kriegswirren erlebt und nach seiner Rückkehr ins winterliche Wien zu boxen beginnt, bevor sich diese beiden Welten auf verschlungenen Wegen immer näher kommen.

Ausgehend vom egalitären Kosmos Boxgym, diesem «Labor des Schmerzes», wie es Lorenz nennt, lässt der Autor Sport und Politik fast beiläufig aufeinanderprallen, er sieht in den kleinen Episoden des Boxens einen Teil der grossen Weltgeschichte. «Gemma Habibi», ein Vergnügen? Nein, ein Muss! (mrm)