US- oder Schweizer Militär: Welcher Sporttest ist härter?

Irgendwann tropft es nur noch. Es muss so zwischen Kilometer zwei und drei sein, wenn neben Oberschenkel, Waden und Arme auch die Augen zu brennen beginnen – dieser verdammte Schweiss. Denn 3,2 Kilometer in schnellstmöglicher Zeit zu rennen ist ja an sich schon eher ungemütlich. Aber erst als Abschluss eines Tests, der zuvor schon die Muskelkraft auf die Probe gestellt hatte, wird die Aufgabe richtig mühsam.