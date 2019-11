Was sich der Fussball vom Rugby abschauen kann

Also fragen wir uns: Was kann Fussball von Rugby lernen?

Urs Meier: «Es ist der Grundgedanke, dass ein Entscheid akzeptiert wird»

«Viel», sagt Urs Meier, «viel, viel, viel!»

Meiers Wort hat in dieser Frage Gewicht. Als ehemaliger Schiedsrichter, der auf Weltklasseniveau pfiff, kennt er die Pappenheimer im Fussball. Er weiss, wie die Spieler auf einen Entscheid des Schiedsrichters reagieren: «He Schiri, ich habe doch den Ball gespielt! He Schiri, das war nichts! Schiri, he!»

Auch er wurde mehr als einmal bedrängt in seiner Karriere, die Einsätze an WM, EM, Champions League und insgesamt 883 Spiele umfasst. Nie war die Kritik an einem seiner Entscheide grösser als an der EM 2004, als er das vermeintliche Siegtor Englands im Viertelfinal gegen Portugal annullierte. Die TV-Bilder stützten ihn, ein Engländer hatte ein Foul begangen. Die Inselpresse beruhigte das nicht. Im Gegenteil, sie drehte durch.

Meier wurde zu «Urs Hole» und zum «Swiss Banker», was Arschloch und Wichser bedeutete. Die «Sun» druckte sein Haus in Würenlos im Fadenkreuz ab und veröffentlichte seine Mail-Adresse, gegen 16'000 sagten ihm alle Schande. Die ersten drei Schreiben las er, dann konnte er sich vorstellen, wie die übrigen 15'997 aussahen.

«He Schiri, ich habe doch den Ball gespielt! He Schiri, das war nichts! Schiri, he!» Das hat Urs Meier oft genug gehört. Bild: Keystone.

Heute sagt Meier: «Es ist doch der Grundgedanke des Sports, dass ein Entscheid akzeptiert wird.» Im Fussball gilt das nicht gerade immer, und das beginnt in den tiefsten Ligen. Den letzten üblen Fall gab es am vergangenen Sonntag bei einem Spiel in der hessischen Kreisliga, der 11. Spielklasse Deutschlands, als der Schiedsrichter von einem Spieler wegen einer Roten Karte k.o. geschlagen wurde. In Berlin streikten am vergangenen Wochenende die Schiedsrichter aller Amateurligen, um ein Zeichen gegen die grassierende Gewalt zu setzen. Fast 1600 Spiele fielen aus.