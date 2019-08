«Wie blöd kann man nur sein?»

Das Ziel vor Augen, keine Konkurrentin in Sicht, erleichtert die Arme in die Höhe: Geschafft, Sieg! An Elisabeth Brandaus Short-Track-Zieleinfahrt beim Mountainbike-Weltcup auf der Lenzerheide ist nichts Aussergewöhnliches. Dumm nur: Es ist die zweitletzte Runde, das Rennen noch nicht vorbei.