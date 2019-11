Wie der Klimawandel den Marathon prägt

Geld führt zum Läuferglück: Rund 80 Prozent der 60'000 Zugelassenen für den grössten Marathon der Welt erkauften sich den Zugang via einen der vielen internationalen Partner der Organisatoren. Darunter sind 600 Schweizer, die am Sonntag in New York starteten. 15 Prozent kamen mittels Los rein, der Rest anhand von schnellen Bestleistungen.