«Wir fuhren 400 Kilometer durch den Rauch»

Jeannine Gmelin, die Naturkatastrophe in Australien wird jeden Tag verheerender. Was lösen die Bilder heute in Ihnen aus? Es ist krass, und heute ist die Situation noch viel schlimmer, als damals, als ich da war. Das Ausmass nimmt immer mehr zu, und ist nicht greifbar. Ich kann aber erst wirklich einschätzen wie dramatisch es ist, weil ich überhaupt vor Ort war.