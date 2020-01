«Die Arbeit der letzten Jahre zahlt sich aus»

Tom Stauffer, wir haben eine kleine Quizfrage für Sie: Wann konnten die Schweizer Skifahrer letztmals im selben Jahr in Adelboden und Wengen Siege feiern?

Das weiss ich nicht. Aber es interessiert mich auch nicht besonders. (schmunzelt)

Wieso nicht?

Ich muss eher voraus- als zurückschauen.

Gut. Es war übrigens 1987 – Pirmin Zurbriggen gewann den Riesenslalom von Adelboden und die Kombination von Wengen, Joël Gaspoz den Slalom von Wengen. Wie haben Sie eigentlich die Siege von Daniel Yule und Beat Feuz gefeiert?

Am Samstag tranken wir nach der Abfahrt ein Bier. Vor einer Woche, als Daniel in Adelboden gewonnen hatte, mussten wir nach Hause fahren. Da gibt es nicht so viel zu feiern.