Die Snowboarderin, die den Schweizerinnen die Show stiehlt

Ester Ledecka dürfte nach ihrem ersten Sieg in einem Weltcup-Rennen zum Schrecken Schweizer Skifahrerinnen geworden sein. Es ist nicht das erste Mal, dass die Tschechin den Schweizerinnen zuvorkommt. An den Olympischen Spielen in Pyeongchang (2018) katapultierte sie Gut-Behrami vom Podestplatz. Um ärgerliche 0,01 Sekunden verpasste Gut-Behrami die Bronze-Medaille. Unter anderem auch deshalb, weil Ledecka damals völlig überraschend Gold beim Super-G gewann.