Ehemalige Skirennfahrerin trug Medikamente auf sich

Elf Tage galt Blanca Fernández Ochoa als vermisst, ehe ihre Leiche am Mittwochmittag von einem freiwilligen Helfer auf über 1600 Metern über Meer in der Nähe des Gipfels La Peñota aufgefunden wurde. An der Suchaktion beteiligten sich mehrere hundert Beamte sowie unzählige Freiwillige. Mit Drohen, Helikoptern und Spürhunden wurde nach der Vermissten gesucht.