Flitzerin sorgt für Lacher und Bestzeit

Sie hatte sich Zugang zur Piste verschafft und beinahe zeitgleich mit Vinatzer die Ziellinie überquert. In Tat und Wahrheit fehlen dem jungen Italiener aber 13 Hundertstel auf den zwischenzeitlichen Leaderthron. Das merkt er zunächst nicht – und jubelt ausgelassen. Auch sein Trainer lässt seiner Freude freien Lauf. Das Ganze sieht sich der Führende Clément Noël lachend an. Auch Ramon Zenhäusern sagte nach dem Rennen schmunzelnd im SRF-Interview: «Das hab ich auch noch nie gesehen.»

Bekannte Flitzerin

Bei der Flitzerin handelt es sich um das US-Model Kinsey Wolanski, besser bekannt als Champions-League-Flitzerin. Wenige Stunden zuvor postete sie auf Instagram noch ein Foto, dass sie vor dem Hotel Tannenhof in St. Johann im Pongau zeigt, unweit von Schladming entfernt.

Über Nacht zum Star wurde sie am 1. Juni 2019, als sie während dem Champions-League-Final zwischen Liverpool und Tottenham ebenfalls als Flitzerin auf sich aufmerksam machte. Es war ihr bislang grösster Stunt, obwohl auch jener in Schladming noch lange in Erinnerung bleiben dürfte.

So zumindest auch bei Vinatzer. «Im Ziel dachte ich bloss: Was ist denn jetzt los? Dann sah ich auf der Leinwand, dass eine süsse Blonde die Ziellinie vor mir überquert hat», sagt er. Während der Fahrt habe er davon allerdings nichts gemerkt und kann die Aktion deshalb mit Humor nehmen. «Ich finde es einfach lustig. Und ich habe sicher das beste Fotofinish ever.» Vinatzer klassierte sich am Ende auf Platz 6. Nach den Schneeball-Würfen gegen Henrik Kristoffersen und dem Drohnen-Absturz hinter Marcel Hirscher die nächste Kuriosität in der Schladming-Geschichte.