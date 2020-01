Frau bei Olympischen Jugendspielen schwer verletzt

Geplant war, dass die Russin mit einem Metallring in die Höhe gezogen wird. Ein Kabel war am Dach des Stadions befestigt. Aus noch ungeklärten Gründen verlor sie plötzlich das Gleichgewicht und fiel aufs Eis.

112 Athleten für die Schweiz

Die Eiskunstläuferin musste ins Spital gebracht werden und schwebt in Lebensgefahr. Die Staatsanwaltschaft hat eine Untersuchung eröffnet.

Am Donnerstag starten die Jugendspiele in Lausanne. Die Spiele dauern bis zum 22. Januar. Die Schweiz startet mit einem Rekordaufgebot. 112 junge Frauen und Männer gehen in den kommenden zwei Wochen für die Schweiz an den Start.

