Diesmal sind es Freudentränen

Es waren Tränen der Freude, noch am Sonntag flossen sie aus Enttäuschung. Beim Parallelslalom vor Heimpublikum in St. Moritz, eigentlich ihrer Paradedisziplin, war die 26-Jährige 20. geworden. Sie habe sich «fertig gemacht» hinterher, so sagte das Holdener. Und nun also dieser Coup in Courchevel. Dass sie am Abend nach dem verpatzten Rennen im Engadin bei der Wahl zur Sportlerin des Jahres Zweite hinter Mujinga Kambundji geworden war, half ihr bei der Verarbeitung, sagte sie nach Rang 3. «Ich nahm die positiven Eindrücke mit. Ich sah, dass die Schweiz hinter mir steht.» Entsprechend locker sei sie gefahren auf dem fordernden Hang in den Savoyen. «Es ist ein Traum der wahr wird», sagte sie strahlend in die Fernsehkameras. «Im Riesenslalom!», rief sie noch hinterher, «so cool.»

Sechster Riesenslalom-Sieg für Brignone

Rang 4 war bisher ihr Bestresultat gewesen. Nun zeigte sie zum einen zwei starke Läufe, zum anderen profitierte sie auch davon, dass die Hauptfavoritin einen ganz schwachen Tag hatte. Mikaela Shiffrin, die auf das Parallelrennen in St. Moritz verzichtet hatte, um genügend Energie für Courchevel zu haben, hatte ungewohnt viel Mühe auf der Piste im französischen Nobelort. 17. wurde sie – und lag noch hinter Lara Gut-Behrami, die nach Rang 9 im ersten Lauf auf den 13. Platz zurückfiel.

Zuoberst auf dem Podest jubelte eine ins Publikum, die sich allmählich zur Hauptanwärterin auf den Gewinn der kleinen Kristallkugel im Riesenslalom mausert: Die Italienerin Federica Brignone, Fünfte in Sölden, Zweite in Killington, gewann zum sechsten Mal einen Riesenslalom und führt das Ranking 66 Punkte vor der Norwegerin Mina Fürst Holtmann an. Die 24-Jährige bewies, dass die starken Resultate zu Beginn des Winters kein Zufall waren und wurde Zweite. Das breiteste Grinsen aber war auf dem Gesicht der Drittplatzierten zu finden.

Riesenslalom, Frauen in Courchevel (FRA): 1. Brignone (ITA) 2:12,59. 2. Fürst Holtmann (NOR) 0,04 zurück. 3. Holdener (SUI) 0,44. 4. Vlhova (SVK) und Rebensburg (GER), je 0,48. 6. Hector (SWE) 0,59. 7. Bassino (ITA) 0,77. 8. Tviberg (NOR) 0,86. 9. Schmotz (GER) 0,89. 10. Robinson (NZL) 0,98. 11. Worley (FRA) 1,21. –Ferner: 13. Gut-Behrami (SUI) 1,23. 17. Shiffrin (USA) 1,65. 27. Danioth (SUI) 2,70. 29. Gisin (SUI) 2,82.

Stand im Riesenslalom-Weltcup (3/9): 1. Brignone 225. 2. Holtmann 159. 3. Marta Bassino 158. 4. Shiffrin 154. 5. Worley 129. 6. Robinson 126. 7. Holdener und Vlhova, je 108. – Ferner: 10. Gisin 81. 12. Gut-Behrami 64. 26. Andrea Ellenberger (SUI) 21.