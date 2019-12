Der Coup von Lena Häcki

Die Freude packt Lena Häcki in erstaunlich kühle Sätze: «Ich habe einen souveränen Job gemacht», sagt sie. Oder: «Ich habe nicht gerade mit dieser Aufholjagd gerechnet.» Dritte wurde die 24-jährige Engelbergerin in der Verfolgung von Le Grand-Bornand in den französischen Alpen und stürmte damit erstmals als Solistin in die Top 3 im Weltcup. Dass wenig auf diese Premiere hingedeutet hatte, lag an ihrem 11. Rang im Sprint.