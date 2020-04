Ragettli turnt durch sein Haus Auch der Freeskier Andri Ragettli steckt zu Hause fest. Dies hält ihn aber nicht von einem Training ab. ets

Ragettli zeigt zu Hause seine Parkour-Skills. (Video: Instagram)

Auf dem Hoverboard mit Toilettenpapierrollen jonglieren, ein Salto auf das Bücherregal und mit einer Balancerolle über den Esstisch fahren. Andri Ragettli wird es auch nicht langweilig, wenn er zu Hause bleiben muss.

Wie vom Bundesrat empfohlen verlässt der Slopestyle-Gesamtsieger momentan sein Haus nicht. Doch das hält ihn nicht davon ab, ein weiteres Mal seine akrobatischen Fähigkeiten zu beweisen. Er absolviert einen Parcours durch sein Haus und stellt das Video davon auf Instagram. Zudem will der Bündner für jeden Like, den das Video bekommt, einen Rappen an die Weltgesundheitsorganisation für den Kampf gegen das Coronavirus spenden.

Ob sein Laptop, der auch als Hindernis hinhalten musste, Ragettlis Turnübungen unbeschadet überstanden hat, ist nicht bekannt.