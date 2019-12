Smith verpasst vierten Sieg, Regez stürzt spektakulär

20 Weltcupsiege hat Fanny Smith bisher errungen. In Arosa, Are, Innichen (Italien) und im russischen Sunny Valley hat die 27-jährige Waadtländerin bereits dreimal gewonnen. Zum Rennen in Arosa sagte Smith auf SRF: «Es ist eine coole Strecke, die Leute hier sind super. Bei jedem Tor hört man, wie die Fans einen anfeuern.» Die Zeichen für einen vierten Erfolg in der Heimat standen also gut.