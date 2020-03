Endlich besser als die Österreicher Es ist definitiv, die Ski-Schweiz gewinnt die Nationenwertung. Es war höchste Zeit, den Nachbarn an der Spitze abzulösen. Eine Glosse. Meinung Christian Zürcher

Peter Schröcksnadel mag nicht hinsehen. Der österreichische Verbandspräsident hat sich mit eigenen Aussagen weit aus dem Fenster gelehnt. Keystone

Ich gebs zu, ich bin so einer, ich schalte um auf den ORF. Immer dann, wenn eine Schweizerin gewinnt. Wenn ein Schweizer einen Österreicher an der Spitze verdrängt. Und am liebsten, wenn die Österreicher so richtig abschmieren. Wie sie sich dann winden, wie sie die Schweizerinnen loben. Loben müssen! Der ORF ist mein Sender ins Glück, immer wieder samstags und sonntags. Diesen Winter besonders.