Erfolgreiche BSV-Handballer in Aarau – Stabiler und souveräner Auftritt Der BSV Bern gewinnt bei Suhr Aarau 29:27 und bestätigt den Aufwärtstrend der letzten Woche. Reto Pfister

Lucas Rohr freut sich über den Erfolg. Der Abwehrchef kam zeitweise auch auf Rechtsaussen zum Einsatz. Foto: Raphael Moser

Es war ein Auf und Ab, dieses Spiel zwischen Suhr Aarau und dem BSV Bern. Mal war die eine Mannschaft besser, mal die andere. Was nicht überraschend war, sind doch beide Teams im Mittelfeld der Tabelle klassiert. Das bessere Ende hatten die Berner. Beim Stand von 26:26 drei Minuten vor Schluss traf Pedro Spinola für die Gäste, der Suhrer Joao Ferraz beging einen technischen Fehler, Michael Kusio legte mit dem 28:26 nach. Der BSV gewann 29:27 und rückt bis auf zwei Punkte an die Aargauer sowie Wacker Thun auf.

Das Team von Trainer Aleksandar Stevic befindet sich weiter im Aufwärtstrend, in der Meisterschaft war es bereits der dritte Sieg in Folge. Auch zwei kurzfristige Anfälle konnten die Berner diesmal kompensieren. Luca Mühlemann fiel mit Grippe aus. Sebastian Schneeberger erhielt im Training einen Ball ins Auge. «Es war ein gutes und souveränes Auftreten», lobte Stevic sein Team. «Es ist nie einfach, in Aarau zu gewinnen.» In der ersten Viertelstunde hatten die Berner noch Mühe bekundet, waren zeitweise mit vier Toren Differenz zurückgelegen. Die Umstellung auf eine offene Deckung half ihnen dann, das Geschehen in den Griff zu bekommen. Bereits zur Pause führten sie 15:14 und lagen in der zweiten Halbzeit nie mehr in Rückstand.

Ungewohnte Positionen

In Aarau bewiesen verschiedene Spieler zudem taktische Flexibilität. Neben den beiden Rechtsaussen Simon Getzmann und Max Freiberg fiel mit Schneeberger auch der Akteur aus, der sie normalerweise derzeit ersetzt. Daher kamen auch Abwehrchef Lucas Rohr und der linke Flügel Marco Strahm auf einer Position zum Einsatz, die sie in ihrer Handballkarriere wohl bis jetzt kaum bekleidet haben. Aber selbst dann blieb das BSV-Spiel stabil. Die Grundlage ist gelegt, um sich vom siebten Platz aus in der Tabelle noch weiter nach vorne arbeiten zu können. Der nächste Schritt dazu soll beim Heimspiel am Donnerstag gegen St. Otmar erfolgen.