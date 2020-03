Stadt Thun zum Coronavirus – Stadt richtet Hotline ein Personen, die auf fremde Hilfe angewiesen sind, können sich telefonisch bei der Stadt melden. Die Abstimmungen vom 17. Mai sind verschoben.

Das Rathaus Thun. Foto: PD

Der Gemeinderat der Stadt Thun appelliert an die Bevölkerung, sich zwingend an die vom Bund verhängten Massnahmen zu halten, wie einer Medienmitteilung zu entnehmen ist. «Liebe Thunerinnen und Thuner, die Situation ist ernst. Wahren Sie den nötigen Abstand, und bleiben Sie wenn immer möglich daheim. Wir sind jetzt alle gefragt. Ich appelliere an Ihre Solidarität. Nur gemeinsam schaffen wir es, die Ausbreitung des Coronavirus einzudämmen und damit unser Gesundheitssystem aufrechtzuerhalten», betont Stadtpräsident Raphael Lanz.

Am Freitag hatte die Stadt die Facebook-Gruppe «Solidarität in Thun – wir unterstützen einander in der Corona-Krise» eingerichtet, um Unterstützungswillige und Hilfesuchende zusammenzubringen. Zusätzlich bietet die Stadt ab dem 19. März eine Koordinations- und Auskunftsstelle für hilfesuchende Personen an. Insbesondere für ältere Leute und andere Personen, die aufgrund von Vorerkrankungen besonderen Schutz benötigen und auf Unterstützung angewiesen sind (z. B. beim Einkaufen, bei der Besorgung von Medikamenten etc.). Hilfesuchende können sich täglich von Montag bis Freitag von 9 bis 12 Uhr unter der Telefonnummer 033 225 84 21 an die Stadtverwaltung wenden.

Die beiden städtischen Vorlagen (Quartierschulinitiative und Erweiterung Verwaltungsraum) sind entsprechend dem Entscheid des Bundesrates, die Abstimmungen vom 17. Mai zu vertagen ebenfalls verschoben.

( pd/sgt )