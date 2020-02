Ausflug – StattLand – Szenische Stadtrundgänge in Bern Erleben Sie Bern aus einer anderen Perspektive und sichern Sie sich jetzt Ihren Gutschein. Aline Zwahlen

Bestellen

Über die Gratis-Hotline 0800 551 800 (Mo - Do)

Füllen Sie das Bestell-Formular aus oder per E-Mail an espacecard@tamedia.ch.





Konditionen

Max. 4 vergünstigte Tickets pro espace.card, weitere können zum regulären Preis dazugebucht werden.

Versand- und Bearbeitungsgebühr Fr. 5.-

Die Anzahl Gutscheine ist limitiert. Gebuchte Gutscheine können nicht umgetauscht oder zurückgenommen werden.

Gutscheine können nicht verlängert oder rückerstattet werden nach Ablauf der Gültigkeit.

Bestell-Formular – hier ausfüllen

Lauschen Sie Anekdoten über die geheime Nachrichtenübermittlung, erfahren Sie Geschichten über die politische Mitbestimmung oder geniessen Sie ein Schlückchen vom edlen Saft der Trauben. StattLand spürt Menschen nach, spricht über aktuelle Themen,

blickt hinter die Fassaden und überrascht mit neuen Perspektiven.



Angebot

Die Gutscheine sind gültig bis am 30. Juni 2021. Für die öffentlichen Rundgänge ist keine Reservation nötig.





Folgende Rundgänge werden angeboten:

- Was luegsch?

- Bern kulinarisch

- Bern Elfenau

- Bern rauscht

- Alles relativ?

- Bärn laferet

- Bern architektonisch

- Bern Matten politisch

- Bern top secret

- Damenwahl

- Ein Berner namens Matter

- Kluge Köpfe - Kunstvolle Bauten

- Berne politique (Rundgang auf Französisch)

- Ort der Teilhabe





Sehen Sie sich hier das Programm bis Juli 2020 an.





Preis für Abonnenten

Gutschein Fr. 15.- statt Fr. 25.- (pro Person)



Links

StattLand