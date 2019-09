Kambundji gewinnt Vorlauf

De plus en plus d’élèves allophones analphabètes

Le nombre d’élèves migrants allophones augmente d’années en années. C’est le Service de l’accueil du postobligatoire (ACPO) qui les prend en charge. Aujourd’hui, il accueille 653 élèves âgés de 15 à 19?ans, avec différentes prises en charge selon leur niveau: les classes d’accueil – elles n’exigent aucun prérequis scolaire et ont pour objectifs l’apprentissage du français et une mise à niveau des connaissances générales –, les classes d’insertion scolaire – pour les élèves issus de classes d’accueil ou arrivés à Genève avec un niveau scolaire insuffisant pour entrer directement dans une école du secondaire II. Ces classes sont réparties dans différents établissements, du Collège à l’Ecole de culture générale. Enfin, il y a les classes d’insertion professionnelle (anciennement classe d’accueil pratique), qui visent à préparer les élèves à entrer en formation professionnelle (pour obtenir un certificat fédéral de capacité (CFC) par exemple). Leur programme alterne les matières scolaires et pratiques en atelier. Le nombre d’élèves de l’ACPO est en constante augmentation. «Nous avons dû ouvrir 15?classes supplémentaires pour 2015-2016», indique Joël Petoud, son directeur. Sur ces quinze classes, neuf sont des classes d’alphabétisation. Le directeur explique: «Ces dernières années, nous avions beaucoup d’élèves issus de la migration, notamment portugaise, qui avaient suivi une assez bonne scolarité. Mais depuis deux ans, avec une explosion cette année, nous accueillons des élèves issus de l’asile, venant d’Erythrée, de Somalie, d’Afghanistan, notamment. Leur proportion est passée de 15% à plus de 30%. Beaucoup n’ont pas ou peu été scolarisés et sont analphabètes. C’est un gros défi pour nous.» Dans son livre, Daniel Deshusses s’indigne de voir des jeunes intégrés expulsés de Genève après plusieurs années. Est-ce décourageant de former des élèves et de les voir ensuite renvoyés chez eux? «Il faut faire preuve d’abnégation, répond le directeur. Il faut se dire qu’on leur apporte une «valise invisible», que ce qu’on leur a enseigné pourra peut-être leur servir dans leur pays ou ailleurs…»