Das Zurich Film Festival (ZFF) ehrte am Sonntagabend den Hollywood-Regisseur Roland Emmerich mit einem Award. Der gebürtige Deutsche ist einer der erfolgreichsten Regisseure der Welt. Seine Katastrophenfilme wie "The Independence Day", "The Day After Tomorrow" oder "Godzilla" spielten weltweit insgesamt über 4 Milliarden Dollar ein.