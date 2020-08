Bödeli: Stromausfall – Stromausfall wieder behoben Kurz vor Donnerstagmittag kam es in weiten Teilen des Bödeli zu einer Strompanne. Bruno Petroni

Die IBI in Interlaken. Foto: Bruno Petroni

Am Donnerstag um 11.25 Uhr kam es in grossen Teilen des Bödelis zu einem Stromausfall. Betroffen waren Bereiche bis hinaus ins Moos. Auch in der Redaktion dieser Zeitung neben dem Bahnhof Interlaken-West gingen vorübergehend die Lichter aus.

Anderen Orten wie in Matten war kein Unterbruch zu beklagen. Die Industriellen Betriebe Interlaken (IBI) konnten die Ursache ermitteln und das Problem lösen – seit 12.05 werden die meisten der betroffenen Gebiete wieder mit Strom versorgt. Die IBI vermuten einen technischen Defekt.