Kultur in Thun – Stück um eine angeblich normale Familie Die teils autobiografische Geschichte «Wann wird es endlich wieder so, wie es nie war» von Bestsellerautor Joachim Meyerhoff erzählt von einer «normalen» Familie an einem «Wahnsinns-Ort».

Szene aus dem Theaterstück «Wann wird es endlich wieder so, wie es nie war». Es wird am 12. März im Schadauasaal des KKThun gezeigt. Foto: PD

Eine Kindheit in der Anstalt. Was für viele seltsam klingt, ist für den 10-jährigen Josse Alltag. Sein Vater leitet das Kinder- und Jugendpsychiatrie-Zentrum auf dem Schleswiger Hesterberg, seine Mutter organisiert den Alltag, und die Brüder ärgern ihn. Joachim Meyerhoff erzählt in dieser teils autobiografischen Geschichte einfühlsam und humorvoll von einer ganz normalen Familie an einem aussergewöhnlichen Ort. Von Familienmitgliedern, die zwar aneinander hängen, aber auseinandergerissen werden. Und von einem Vater, der in der Theorie glänzt, in der praktischen Welt aber seine Schwierigkeiten hat. «Komisch und gleichzeitig tief berührend zeichnet Meyerhoff Figuren und Situationen, die für Aussenstehende alles andere als normal scheinen», schreibt die Kunstgesellschaft Thun (KGT) in ihrer Medienmitteilung. Auf deren Einladung wird am Donnerstag, 12. März, um 19.30 Uhr im Schaudausaal des KKThun das Stück «Wann wird es endlich wieder so, wie es nie war» gezeigt. Es handelt sich um eine Produktion des Altonaer Theaters Hamburg in

einer Inszenierung von Christof Küster.

Der 2017 in die Berliner Akademie der Künste aufgenommene Meyerhoff ist Burgschauspieler und Ensemblemitglied des Deutschen Schauspielhauses Hamburg. Er wurde unter anderem mehrfach mit dem Nestroy-Theaterpreis als «Bester Schauspieler» ausgezeichnet, erhielt 2017 die Carl-Zuckmayer-Medaille und 2019 den Gustaf-Gründgens-Preis.

