Süsses Nichtstun hat für den SCB bittere Konsequenzen

Lugano ist am Dienstag eine Reise wert. Der San Salvatore im Süden, der Monte Bré im Norden: beide ideal ausgeleuchtet von der Sonne. Und dazwischen: Stadt, Promenade, See. Ach du schöner, milder Tessiner Herbst.

Das wohlige Gefühl mediterraner Leichtigkeit verflüchtigt sich rund um die Eishalle Resega – zur Feierabendzeit ein zuverlässiger Blechlawinen-Hotspot. Und allein dieser Eindruck müsste bei den Bernern nach ihrer Ankunft jegliche Gedanken an ein allfälliges Dolcefarniente vertreiben. Aber nichts da: Der Meister erliegt in Lugano dem süssen Nichtstun – was bittere Konsequenzen hat. Bern verliert 2:4. Es handelt sich um die dritte Niederlage in Folge. Der Auftakt in die Saison ist definitiv misslungen.