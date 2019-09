«Suizid wird als Ausweg dargestellt»

Studien deuten Zusammenhänge zwischen der Serie und Selbstmorden von Jugendlichen an. Der Berufsverband der Kinder- und Jugendärzte der USA forderte vor zwei Jahren ein Verbot. Dabei war der Anstieg bei den jungen Männern signifikant, während die Protagonistin eine junge Frau ist.

Ja, aber auch die absoluten Zahlen sind bei Männern viel höher als bei jungen Frauen. Man erklärt sich das teilweise damit, dass Männer andere Methoden wählen und deshalb den Suizid häufiger vollenden, als Frauen. Die Suizidversuche sind bei jungen Frauen ungefähr dreimal so hoch, wie bei jungen Männern. Allerdings fehlen offizielle Zahlen.

Setzt sich für Suizidprävention ein: Stephan Kupferschmid, Chefarzt an der IPW für Psychiatrie für Jugendliche und junge Erwachsene und Vorstandsmitglied der nationalen Dachorganisation Ipsilon. Foto: PD

Man spricht im Zusammenhang von Suiziden und Kulturporodukten vom Werther Effekt, weil es nach dem Erscheinen von «Die Leiden des jungen Werthers» im Jahr 1774 zu einer Reihe von Suiziden unter jungen Männern gekommen sein soll. Wie gut erforscht ist dieser Effekt?

Historisch fehlen uns die Zahlen. Die Erhebung von Suiziden erfolgt durch die Todesursachenstatistik. Bei der Serie «Tod eines Schülers», die 1981 in Deutschland ausgestrahlt wurde, stieg die Suizidrate um 175 Prozent. Das spricht sehr klar für einen Werther-Effekt. Bei «13 Reasons Why» würde die Tatsache, dass die Suizidrate bei den Männern angestiegen ist, gegen einen so klaren Werther-Effekt sprechen. Allerdings hat die Notfallstation der psychiatrischen Universitätsklinik berichtet, dass die Zahl der Jugendlichen mit Suizidversuchen, die diese Serie gesehen haben, angestiegen ist. Erwiesen ist zudem, dass labile Jugendliche, die in den sozialen Medien Selbstverletzungen sehen, dazu getriggert werden.

Die Forschung zeigt aber auch, dass fiktionale Selbstmorde weniger Nachahmungskraft entfalten als tatsächliche Suizide. Kann man vor diesem Hintergrund ein Verbot fordern?

Ich persönlich halte sowieso nichts von Verboten, aber Netflix sollte sich bewusst sein, was man darstellt und dass man damit Menschen gefährden kann. Es stellt sich die Frage, wie neue Medien reguliert werden sollen. Die Art der Berichterstattung hat sich in den letzten Jahrzehnten verändert und es gibt durchaus positive Beispiele. Zum Beispiel wurden nach dem Suizid von Kurt Cobain viele Anlaufstellen erwähnt in den Medien und es folgte kein Anstieg der Suizidrate. Oder dann beim Suizid von Robert Emke, Goalie von Hannover 96, stand in der Berichterstattung die Depression von Profisportlern im Vordergrund und ebenfalls wie und wo man sich Hilfe holen kann.

«Allgemein sollten Eltern versuchen, die Medienwelt ihrer Kinder zu verstehen.»

Das macht auch Netflix. Die Schauspieler von 13 Reasons Why adressieren suizidale Jugendliche direkt, in Einleitung oder Abspann. Finden Sie das gut?

Das ist ein richtiger Schritt, auch dass Netflix vor Kurzem die krasseste Szene in der ersten Staffel geändert hat. Man weiss, dass die explizite Darstellung von Suiziden besonders gefährlich ist. Eine deutsche Boulevardzeitung hat einmal das Bild vom Sprung von einem Hochhaus aus der Perspektive dessen gezeigt, der springt. Dazu einen Pfeil und die Worte: Jahrelanges Mobbing, hier sprang Verena. Das ist sehr problematisch.

Das Gesamtbild der Serie hat sich gewandelt. In der zweiten Staffel wird ein Aussenseiter von einem Amoklauf abgehalten. Experten haben hier eine positive Wirkung ausgemacht, den Papageno-Effekt – die Darstellung eines Auswegs aus der Krise. Wie bewerten Sie diese Erkenntnisse?

Ich habe die zweite Staffel nicht gesehen. Angesichts der Tatsache, dass viele Jugendliche psychisch krank sind und man annimmt, dass die am stärksten Betroffenen die grösste Mühe haben, Hilfe zu suchen, ist es hilfreich, wenn man solche Brücken baut. Nur jeder zehnte junge Mann holt sich Hilfe, bei den jungen Frauen sind es 30 bis 40 Prozent.