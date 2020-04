Berndeutsch für Fortgeschrittene 4 – «Täfeli» Unsere Kolumnistin erfährt trotz Fortschritten im Berndeutschen, dass es auch mal schön ist, wenn man mit seinem Dialekt einfach so dazugehört. Mirjam Comtesse

Berndeutsch lernen – gar nicht so einfach für eine Ostschweizerin! Logo: Layout Tamedia

Wir Ostschweizer haben ja bisweilen einen schweren Stand hier in Bern. Wenn es Bernerinnen und Berner in andere Kantone verschlägt, ist dagegen das Entzücken gross. «So herzig», heisst es dann zu ihrem Dialekt. Auch das kann auf Dauer nerven, wie mir eine Kollegin erklärt hat: Wenn man in die Rolle des putzigen Sonderlings gedrängt wird, fühlt man sich kaum ernst genommen.

Ich kann das verstehen, dennoch hält sich mein Mitleid in Grenzen. Manchmal gibt es sogar Situationen, die in mir sehr unedle Gefühle von Genugtuung wecken. Kürzlich war ich mit meinem Mann, einem Berner, an eine Hochzeit in der Ostschweiz eingeladen. Nach der Trauung wurden Feuersteine, also farbige Bonbons, verteilt.

Mein Mann – gewohnt, dass meine komischen Ostschweizer Ausdrücke stets für einen Lacher gut sind – sagte belustigt: «Aha, ‹Zeltli›!»Die Reaktion war vernichtend: «Ach, du mit deinen ‹Täfeli› fühlst dich ist wohl als etwas Besseres?!» kam es aus fünf Mündern gleichzeitig. Hach, tat das gut, mal zur Mehrheit zu gehören.

Die Kolumne ist Ende 2018 in dieser Zeitung erschienen. Wir veröffentlichen sie hier zum Nachlesen.