Abo Auch in Adelboden fehlt Schnee Zuversicht und Bangen am «Grüenisbärgli»

Am 7. und am 8. Januar stehen am Chuenisbärgli die Weltcupklassiker auf dem Programm. Die milden Temperaturen halten die Pistenbauer auf Trab. Die FIS entscheidet am 30. Dezember über die Durchführung.