Abo Tantraparadies: Wird bald länger massiert?

Seit diesem Frühling ist der umstrittene erotische Massagesalon in Aefligen in Betrieb. Nun will die Inhaberin die Öffnungs­zeiten am Abend ­verlängern. Rechtlich wäre das möglich. Unklar ist, wie die bisher kritische Bevölkerung darauf reagiert.