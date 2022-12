ESAF: Hornussen und Steinstossen Wäselis B-Team holt die Kohlen aus dem Feuer

Nicht Wäseli A sondern Wäseli B holte für die Vechiger den Sieg am Hornusser-Wettkampf am Eidgenössischen Schwing- und Älplerfest. Im Steinstossen schafften es die Berner nicht in die Top-5.