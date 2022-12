Schätzen Sie! Wie gut kennen Sie Ihre Mitmenschen in Saules?

In Ihrer Gemeinde arbeiten zwischen 45 und 60 Prozent der Bevölkerung in der Landwirtschaft, zwischen 20 und 30 Prozent sind pensioniert. Kennen Sie die genauen Anteile? Und wie sieht's in der Gesamtschweiz aus?