Brand in Schönbühl «Das war ein Schock für das ganze Team»

Am Dienstag lasen die Angestellten der Keller Treppenbau AG in den Medien, dass ihr Betrieb vom Feuer zerstört wurde. Das stimmt so nicht: Gebrannt hatte es in einer Nebenhalle. Das Unternehmen kann weiterproduzieren.