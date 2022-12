Abo Ein Bärner Meitschi beim WM-Final

Am Sonntag steigt in Russland der WM-Final. Live mit dabei sein wird dann auch Giulia Ferraro – als Einlaufkind an der Hand eines Superstars. Am Donnerstag machte sich die ­Achtjährige zusammen mit ihrem Papi auf den Weg von Müntschemier nach Moskau.