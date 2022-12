Abo Notfalltreffpunkt in Ringgenberg Strom aus Benzin, Notruf über Funk

Was tun, wenn der Strom ausfällt und alle gängigen Kommunikationskanäle ausfallen? In diesem Fall aktivieren die Gemeinden ihren Notfalltreffpunkt. Jener von Niederried und Ringgenberg wurde gestern in Betrieb genommen.