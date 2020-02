Neue Präsidentin SP-Frauen – Tamara Funiciello ist neue Co-Präsidentin der SP-Frauen SP-Nationalrätin Tamara Funiciello ist am Samstag in Bern zur Co-Präsidentin der SP-Frauen gewählt worden.

SP-Nationalrätin Tamara Funiciello. Foto: Keystone/Gaetan Bally

Die neu gewählte SP-Nationalrätin und ehemalige Juso-Chefin Tamara Funiciello (BE) ist am Samstag in Bern zur Co-Präsidentin der SP-Frauen gewählt worden. Sie teilt sich das Präsidium in Zukunft mit der Neuenburger Grossrätin Martine Docourt.

An ihrer Mitgliederversammlung bestimmten die SP-Frauen die Nachfolgerin für Natascha Wey, die Ende 2019 als Co-Präsidentin zurückgetreten war.

Neben Funiciello kandidierten auch die Genfer Aktivistin Kaya Pawlowska und die Solothurner Nationalrätin Franziska Roth. Am Schluss setzte sich Funiciello durch, wie der Facebook-Seite der SP Frauen zu entnehmen ist.

( tag/sda )