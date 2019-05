Tapeten zum Selbermalen

Mit grösster Wahrscheinlichkeit ist dies eine echte Tapete. Aber sie zeigt Streifen, die aussehen, als wären sie von Hand gemalt. Versuchen Sie es mit einer lasierenden Farbe, der Hilfe von Klebebändern, guter Bezeichnung und einer sicheren Hand. Wichtig bei allen Wandmalereien ist, dass die Farbe wasserfest ist. (Bild über: Domino)

Expressive Wolkenmalerei ziert hier einen Raum und lässt ihn wirken wie ein ewiger Sonnenaufgang. (Bild über: Addicted 2 Decorating)

Bei nicht so sicherer Hand arbeiten Sie am besten mit Hilfsmitteln. Wenn Sie eine Malerrolle mit Lappen, groben Stofffetzen, Schnüren, Plastikfolie mit Noppen, Sacktuch oder anderen Materialien umwickeln, bekommen Sie beim Rollen der Farbe ganz unterschiedliche Effekte. (Bild über: Hub Pages)

Wenn Sie der Farbe gekonnt ihren Lauf lassen, dann entstehen solch attraktive spielerische Streifenmuster. (Bild über: Homeology)

Stenceling ist eine alte traditionelle Technik um Muster an Wände zu bringen. Bei dieser Technik werden mit Stempeln Motive an die Wand gedruckt. Das einfachste Muster geht mit grossen Tupfen. (Bild über: Fanfan Rose)

Schneiden Sie dafür einen Schwamm in die gewünschte Grösse und tupfen Sie damit die grossen Punkte in Ihrer Lieblingsfarbe oder verschiedenen Tönen an die Wand. (Bild über: Home Decoration)

Auch dies ist bestimmt eine fertige Tapete. Mit viel Geduld aber können Sie eine Wand mit kleinen Pinseltupfen schmücken. Diese Idee ist am besten für kleine Flächen geeignet – oder für Menschen mit sehr viel Zeit. (Bild über: Domino)

Noch ein paar nützliche Tipps für gemalte Tapetenwände:

Üben Sie zuerst auf einem grossen Stück Papier, das Sie an die Wand kleben.

Benutzen Sie Farbe, die, wenn sie trocken ist, wasserfest ist.

Versuchen Sie es nicht nur mit dem Pinsel, sondern auch mit Schwämmen, Tüchern, Lappen oder präparierten Rollen.

Wilde Muster sind besser für eine einzelne Wand geeignet, nicht als Design für die ganze Wohnung.

Haben Sie keine Hemmungen oder Angst, bei Nichtgelingen alles wieder weiss zu überstreichen.

Credits:

Blogs und Magazine:Domino, Home Decoration, Fanfan Rose, Homeology, Homeology, Hub Pages, Addicted 2 Decorating, Jrmykng, Mr. Kate

Der Beitrag Tapeten zum Selbermalen erschien zuerst auf Sweet Home.