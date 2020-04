Autobahn-Zubringer in Steffisburg – Teilsperrung wegen Einbau des Belags Auf dem Zubringer Steffisburg ist diese Woche eine Teilsperrung für den Einbau des neuen Belags nötig. Der Verkehr wird in Fahrtrichtung Steffisburg umgeleitet.

Der Autobahn-Zubringer in Steffisburg muss wegen Belagsarbeiten gesperrt werden. PD

Im Rahmen der Gesamterneuerung der A6 wird auch der Zubringer Steffisburg erneuert. Der Zubringer

bleibt während der Sanierungsarbeiten normalerweise für den Verkehr geöffnet. «Aktuell steht nun aber

der Einbau des neuen Belags an», schreibt das Bundesamt für Strassen Astra.

Für diesen Eingriff sowie für die nachfolgenden Markierungsarbeiten sei der Platzbedarf höher als üblich. Der Zubringer müsse daher während ca. 5 Tagen in Fahrtrichtung Steffisburg gesperrt werden. Die Sperrung wurde heute Montagmorgen um 8 Uhr eingerichtet und dauert bis voraussichtlich Samstag um 5 Uhr.

Der Verkehr in Richtung Steffisburg wird via Bernstrasse umgeleitet. In Fahrtrichtung A6/Bern ist der Zubringer befahrbar. Der Deckbelag, der zum Einbau gelangt, ist ein sogenannt lärmarmer Belag. Er wird das Abrollgeräusch

der Reifen massgeblich senken.

( pd )