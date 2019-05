Tesla gerät in China-Falle

Und das obwohl Automobil-Experten dem «Volks-Tesla» drei Bestnoten gegeben haben und Musk zugesichert hat, noch dieses Jahr in Shanghai eine Gigafabrik zu eröffnen und so das seit langem versprochen Ziel von 500'000 Autos erreichen zu können.

Die Eskalation des Handelsstreites war in den Plänen von Musk nicht vorgesehen. Auch nicht, dass die Regierung Trump mit der Erhöhung der Importzölle auf chinesischen Importen auf 25 Prozent keine Rücksicht auf den Autohersteller nehmen würde. Das US-Handelsministerium lehnte dieser Tage ein Gesuch von Tesla und anderen US-Autoherstellern ab, vom erhöhten Zoll ausgenommen zu werden.

Keine Alternative in den USA

Betroffen bei Tesla ist das «Computergehirn» des Autopilotsystems des Modells 3. Es wird vom chinesischen Zulieferer Quanta Shanghai gefertigt und in Kalifornien für den westlichen Markt programmiert. Es sei unmöglich, innert nützlicher Zeit in den USA einen Hersteller zu finden, der eine Elektronik von gleicher Qualität produzieren könne, hält Tesla fest. Ein anderer Hersteller würde die Sicherheit des Autos infrage stellen und somit die Akzeptanz durch die Kunden beeinträchtigen. Sollten die Strafzölle bestehen bleiben, so Tesla, wird das die Kosten erhöhen und die Profitabilität beeinträchtigen.

Das Handelsministerium liess sich aber nicht erweichen. Die Autopilot-Elektronik müsse als «strategisch wichtiger» Teil des staatlichen Wirtschaftsprogramms «made in China 2025» betrachtet werden, heisst es in der Begründung. Die US-Regierung fürchtet, dass China das Know-how von Tesla für das gigantische Aufbauprogramm nutzen könnte, das die USA als technologische Weltmacht verdrängen will. Neben Tesla lehnte das Handelsministerium weitere Ausnahmegesuche von US-Firmen für mehr als tausend aus China importierte Güter ab.

Keine Freunde in der Regierung

Ungemach droht aber auch durch die Verhärtung der Handelsgespräche selber und den jüngsten Entscheid der US-Regierung, den Telecomausrüster Huawei auf eine schwarze Import-Liste zu setzen. Will eine US-Firma Huawei mit Technologie beliefern, braucht sie künftig eine Lizenz der Regierung, die aber mit Verweis auf nationale Interessen verweigert werden dürfte.