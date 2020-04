Abgesagt – That’s Life – Das Sinatra-Musical Das Musical findet nicht statt. Informieren Sie sich hier laufend über das weitere Vorgehen. Aline Zwahlen

Der Bundesrat hat am 16. März 2020 in einer ausserordentlichen Sitzung die Massnahmen zum Schutz der Bevölkerung weiter verschäft. Er stuft die Situation in der Schweiz neu als «ausserordentliche Lage» gemäss Epidemiegesetz ein. Alle Läden, Restaurants, Bars sowie Unterhaltungs- und Freizeitbetriebe werden bis am 19. April 2020 geschlossen. Zudem sind ab sofort öffentliche und private Veranstaltungen verboten.



Deshalb muss das Musical «That’s Life» abgesagt werden.



Um Ihnen den bezahlten Betrag zurückzuerstatten bitten wir Sie uns Ihre Bankverbindungen bis spätestens 15. April 2020 anzugeben per E-Mail an espacecard@tamedia.ch

