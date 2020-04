Unser Tipp – The Stand – nur für starke Nerven Ein Buch lesen, einen Film schauen, Musik hören: In Zeiten der Corona-Krise tut Ablenkung gut. Hier finden Sie Tipps der Redaktion. Samuel Günter

Eine Warnung: Dieser Tipp ist nichts für schwache Nerven – gerade in diesen Tagen. Es ist einige Jahre her, als ich «The Stand» von Horror-Lord Stephen King das erste Mal las. Und mein Timing war schlecht: Es war Frühling, und ich hatte eine leichte Grippe. Meine Nase lief. Und ich rotzte – entschuldigen Sie die Sprache – ständig. «Ein guter Zeitpunkt, den Wälzer mit über 1300 Seiten in Angriff zu nehmen», dachte ich. Ich irrte. Und hatte doch auch recht.