Urteil am Regionalgericht – Therapie statt Gefängnis Eine Freiheitsstrafe von 15 Monaten verhängte das Regionalgericht Emmental-Oberaargau gegen einen Schweizer, der weit über zwei Dutzend Verbrechen und Vergehen beging. Ins Gefängnis muss der Mann aber nicht. Johannes Hofstetter

Am Regionalgericht Emmental-Oberaargau hat ein Schweizer für seine zahlreichen Verbrechen und Vergehen eine Freiheitsstrafe von 15 Monaten verhängt bekommen. Beat Mathys

Raub, Drohungen, Diebstähle, Beschimpfungen, Nötigungen, Sachbeschädigungen, Gefährdung des Lebens, Körperverletzung, Hausfriedensbruch und so weiter, und so fort: Anderthalb Jahre lang delinquierte sich ein knapp 40-jähriger Schweizer durch das Emmental und den Oberaargau. Vor dem Regionalgericht gab er an, anderthalb Jahre lang praktisch rund um die Uhr Drogen konsumiert zu haben; das sei für ihn «der Tiefpunkt meines Lebens gewesen».