Loubegaffer – Therese Frösch gibt dem Gemeinderat Nachhilfe Eine ehemalige Finanzdirektorin, die dem Berner Gemeinderat zu Mässigung rät, und eine Grünen-Präsidentin, die von Mässigung nichts hält. Dazu Berner Schoggi und Koch-Besuch aus Oslo – das und mehr haben die Loubegaffer beobachtet. Die Loubegaffer

Therese Frösch rät dem Berner Gemeinderat, sich zu mässigen, bis es um die Stadtfinanzen wieder besser bestellt ist. Foto: Franziska Rothenbühler

Die frühere städtische Finanzdirektorin Therese Frösch leidet in der Debatte um die roten Zahlen der Stadt Bern mit ihren Nachfolgerinnen und Nachfolgern im Gemeinderat mit. Dies wurde den Loubegaffern an der Mitgliederversammlung der Grünen bewusst. «Ich habe den Eindruck, es geht jetzt zu und her wie in einem Hühnerstall», lautet die Kurzformel ihrer Analyse.